Атомный ледокол «Урал» обзавёлся почти 19-метровой мачтой

Корабелы «Балтийского завода» (входит в ОСК) погрузили мачту на второй серийный атомный ледокол «Урал» проекта 22220.

Как сообщает пресс-служба верфи, после установки конструкции ледокол получил свои окончательные габариты по высоте — 59,3 метра . Высота самой мачты — 18,6 метра , а вес достигает 76 тонн.

До погрузки на ледокол мачта была оборудована газоходами от резервных дизель-генераторов, атмосферными и воздушными трубами, шпигатной системой для удаления воды. После окраски мачта будет оснащена навигационным оборудованием и лафетами для тушения возгораний на аварийных судах.

В ближайшее время специалистам Балтийского завода предстоит завершить формирование надстройки и оснастить мачту радионавигационным оборудованием.

«Урал является третьим судном проекта 22220 типа ЛК-60Я проектной мощностью 60 МВт. Сдача ледокола в эксплуатацию запланирована на август 2022 года.