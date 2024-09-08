Атомный ледокол «Урал» провёл по участку Севморпути самый большой в истории трассы контейнеровоз

6 сентября в районе Восточно-Сибирского моря серийный универсальный атомный ледокол «Урал» выполнил задачу по проводке каравана из двух судов - балкера Smoke и крупного контейнеровоза «NewNewStar» (контейнеровместимость – «3534» TEU). Впервые в акваторию Северного морского пути вошёл контейнеровоз таких размеров (длина - 231 метр, ширина - 32 метра).

Ледокол «Урал» начал проводку судов у восточной кромки льдов Чукотского моря и завершил свой маршрут у западной кромки льдов Восточно-Сибирского моря. Главной задачей ледокольного обеспечения было безопасное проведение судов через перемычку сплоченных льдов. После завершения операции контейнеровоз «NewNew Star» самостоятельно отправился в порт Санкт-Петербург, а балкер «Smoke» – в порт Мурманск.

«Сегодня у грузоперевозчиков наблюдается рост популярности маршрутов через Северный морской путь. Несмотря на сложные ледовые условия в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, экипажи атомного ледокола «Урал» и судов каравана сработали слаженно и профессионально, что способствовало обеспечению безопасного прохождения участка сплоченного льда и поддержание коммерческой скорости движения», – прокомментировал советник генерального директора ФГУП «Атомфлот» Андрей Теницкий.

Протяженность маршрута ледокольной проводки составила 150 морских миль, средняя скорость движения – 12 узлов.

Фото пресс-службы ФГУП «Атомфлот».