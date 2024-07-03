Атомный ледокол «Вайгач» открывает летне-осеннюю навигацию 2024 года на Севморпути

2 июля в районе мыса Желания атомный ледокол «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» взял под проводку три судна. Это первый рейс в восточном направлении по доставке нефтепродуктов и грузов в отдаленные районы страны (с ограниченными сроками завоза летней навигации).

«Этот караван открывает летне-осеннюю навигацию в направлении порта Певек, - отмечает генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Один из танкеров доставит на север Якутии в устье реки Яна горюче-смазочные материалы. Планируется, что атомный ледокол «Вайгач» обеспечит проводку судов до Восточно-Сибирского моря, а затем караван возьмёт универсальный атомный ледокол «Сибирь». В порт Певек суда доставят топливо и строительные материалы».

Во время обеспечения проводки судов экипажи атомных ледоколов будут получать информационно-навигационные рекомендации от ФГБУ «ГлавСевморпуть», что позволит капитанам выбрать оптимальный маршрут следования каравана.

«В настоящее время наблюдается улучшение ледовой обстановки в акватории Карского моря и моря Лаптевых, - сказал первый заместитель генерального директора-начальник штаба морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть» Владимир Арутюнян. – Но в Восточно-Сибирском и Чукотском морях до конца июля сохранятся сложные ледовые условия».

Планируется, что 12 июля атомные ледоколы ФГУП «Атомфлот» обеспечат первую в эту летне-осеннюю навигацию проводку каравана судов с запада на восток.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/