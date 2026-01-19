Итоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организация
Атомный ледокол впервые провёл судно класса Arc7 методом буксировки «вплотную»

15 января в акватории порта Дудинка универсальный атомный ледокол «Сибирь» завершил проводку дизель-электрохода «Норильский Никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель»). Как сообщает vk.com/cvget, впервые атомоход «Росатомфлота» провёл судно класса Arc7 методом буксировки «вплотную».

С учётом сверхпоздней проводки в восточном секторе Арктики к операции готовились заранее. В Санкт-Петербурге капитан СУАЛ «Сибирь» Константин Келарев совместно с коллегами из ФГБУ «ГлавСевморпуть» отрабатывал проводку методом буксировки «вплотную» на ледовом навигационном тренажере универсального атомного ледокола проекта 22220. Переход в Дудинку занял 10 суток, по маршруту было пройдено 2162,4 морской мили.

«Экипаж атомного ледокола «Сибирь» совершил уникальную проводку. Работа требовала высочайшего профессионализма, учёта конструктивных особенностей ледокола и судна «Норильский Никель», а также безупречной координации действий экипажей двух судов. С уверенностью могу сказать, что эта проводка ещё одно подтверждение высокого доверия к работе атомного ледокольного флота и формирование новых горизонтов для нашей совместной работы», – прокомментировал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов.

 

 

