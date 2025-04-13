Атомный ледокол «Якутия» прибыл в Мурманск, но 15 апреля судно выйдет в свой первый рабочий рейс

13 апреля на базе ФГУП «Атомфлот» состоялась торжественная церемония прихода в порт приписки Мурманск третьего серийного универсального атомного ледокола (СУАЛ) «Якутия». Накануне вечером атомоход ошвартовался у причалов базы ФГУП «Атомфлот». Переход из Санкт-Петербурга занял шесть суток.

«Универсальный атомный ледокол «Якутия» готов к работе в акватории Северного морского пути, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов. – Планируем, что 15 апреля судно выйдет в свой первый рабочий рейс. Экипажу ледокола предстоит работать в Енисейском районе Карского моря. Сейчас в акватории Севморпути завершается период нарастания льда. Атомный ледокол «Якутия» будет иметь прекрасную возможность для демонстрации всех своих главных технических преимуществ: мощности, маневренности и двухосадочности».

За время перехода из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск универсальный атомный ледокол «Якутия» прошёл через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево море. Атомоход преодолел 2470 морских миль со средней скоростью 16 узлов.

«Это мой первый рабочий рейс в статусе капитана, - сказал капитан СУАЛ «Якутия» Дмитрий Никитин. – Конечно, есть небольшое волнение, как ледокол покажет себя во льдах. Сейчас наступает важный этап в эксплуатации судна. Но я уверен в своем экипаже. Механики отлично знают свое дело, а судоводители имеют успешный опыт работы во льдах открытого моря и в устьях рек. Мы – команда, а значит справимся».

После завершения подготовки судна в рейс, приёма снабжения и провизии, серийный универсальный атомный ледокол «Якутия» возьмет курс в направлении Енисейского района Карского моря.

Как сообщает пресс-служба «Атомфлота», серийный универсальный атомный ледокол «Якутия» заложен по заказу Госкорпорации «Росатом» 26 мая 2020 года. Спуск на воду атомохода состоялся 22 ноября 2022 год. Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на СУАЛ «Якутия» - 28 декабря 2024 года.

Кресной матерью судна стала Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Валериевна Абрамченко.

Основные характеристики СУАЛ «Якутия» проекта 22220: длина - 173,3 метра (160 метров по КВЛ); ширина - 34 метра (33 метра по КВЛ); высота борта - 15,2 метра; мощность - 60 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); осадка - 10,5 метра/9,03 метра; максимальная ледопроходимость – до 3 метров; водоизмещение - 33540 тонн; расчётный срок службы - 40 лет; численность экипажа - 54 человека.

В атомоходах проекта 22220 воплощён успешный опыт судостроителей и моряков. Эффективная эксплуатация таких судов становится определяющим фактором устойчивого развития судоходства в акватории СМП. В период с 2020 по 2024 год введены в эксплуатацию время введены в эксплуатацию универсальные атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». За время эксплуатации эти атомоходы подтвердили свои технические характеристики. Высокую эффективность продемонстрировала реакторная установка РИТМ-200 с интегрированной компоновкой парогенерирующего блока.

При строительстве СУАЛ использованы инновационные решения, которые ранее не применялись на судах с ядерными энергетическими установками. Атомные ледоколы оснащены реакторной установкой нового поколения «РИТМ-200». Она спроектирована инженерами Росатома в нижегородском конструкторском бюро «ОКБМ Африкантов», а подмосковное предприятие госкорпорации «ЗИО-Подольск» обеспечило производство и поставку основного оборудования установки «РИТМ-200». Важно отметить, что этот полностью отечественный продукт не имеет зарубежных аналогов и отвечает современным тенденциям развития мировой атомной энергетики.

Россия укрепляет свой статус ведущей арктической державы. Атомный ледокольный флот является уникальным конкурентным преимуществом России в Арктике. Развитие отечественных технологий и промышленности позволяет нашей стране эффективнее осваивать арктические территории и развивать инфраструктуру Северного морского пути.

«Росатом» активно развивает Большой Северный морской путь - транспортный коридор между Санкт-Петербургом, Калининградом и Владивостоком. Российские арктические проекты адаптируются к внешнеполитическому давлению, это видно по рекордным объемам грузов. В 2024 году объем грузоперевозок по Севморпути составил 37,9 млн тонн, что более чем на 1,6 миллиона тонн больше, чем в 2023 году. Кроме того, было совершено рекордное количество транзитных рейсов – 92, и поставлен рекорд по транзитным грузам – более 3 млн тонн. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2023 году.

Важнейшая задача на ближайшие годы — обеспечить круглогодичную навигацию по СМП. С этой целью по заказу Росатома ведется строительство новых атомных ледоколов.

Сегодня на производственной площадке АО «Балтийский завод» ведется строительство 4-го серийного универсального атомного ледокола «Чукотка», 5-го серийного универсального атомного ледокола «Ленинград».

В этом году состоится закладка 6-го серийного универсального атомного ледокола «Сталинград».

В июле 2020 года на судостроительной верфи «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510. Головному судну этого проекта присвоено название «Россия».

20 декабря на площадке АО «Балтийский завод» состоялась закладка многофункционального судна атомно-технологического обслуживания «Владимир Воробьев» проекта 22770. Ввод в эксплуатацию 2029 год Данное судно обеспечит полный комплекс работ по перезарядке ядерных энергетических установок универсальных атомных ледоколов и головного атомного ледокола «Россия».

Фото: https://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2025/04/13/11657-atomnyy-ledokol-yakutiya-pribyl-v-murmansk/