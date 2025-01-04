Атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 вышел в Финский залив для проверки и настройки систем перед переходом в Мурманск

Третий серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Якутия» покинул достроечную набережную Балтийского завода ОСК и взял курс на Финский залив. Как сообщает «Медиапалуба», ссылаясь на пресс-службу АО «Балтийский завод», атомоход вышел в Финский залив для проверки и настройки систем судна перед переходом в порт приписки Мурманск.

Напомним, ходовые испытания атомохода состоялись в начале декабря 2024 года и спустя 13 дней завершил их. В конце декабря на ледоколе торжественно подняли Государственного флаг Российской Федерации.

Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. В настоящее время успешно эксплуатируются три ледокола, построенные на Балтийском заводе: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Также на заводе ведётся строительство ещё двух ледоколов проекта: «Ленинград» и «Чукотка».

Фото: https://paluba.media/news/185435