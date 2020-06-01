Атомный ледокол «Ямал» обеспечил проведение сверхраннего экспериментального рейса по СМП

30 мая у восточной кромки льдов Чукотского моря атомный ледокол «Ямал» ФГУП «Атомфлот» завершил проводку танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» (ПАО «Совкомфлот»). Маршрут движения начался в порту Сабетта, расположенном в Обской губе Карского моря. До этого суда класса класса Yamalmax следовали по акватории Северного морского пути (СМП) только в период с июля по начало января.

«Этот сверхранний экспериментальный рейс открыл новую страницу в арктической навигации, - говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Экипажами судов «Ямал» и «Кристоф де Маржери» получен уникальный опыт, который станет фундаментом для организации в будущем круглогодичной навигации по всей акватории Северного морского пути».

Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» вышел с грузом из порта Сабетта 18 мая. 19 мая в точке формирования каравана у кромки льдов Карского моря судно взял под проводку ледокол «Ямал». Под проводкой атомохода пройдено 2200 морских миль.

В рейсе экипажи «Ямала» и «Кристофа де Маржери» отработали совместное взаимодействие в различных режимах работы. Им удалось успешно преодолеть наиболее тяжелые участки СМП: пролив Вилькицкого и Айонский массив Восточно-Сибирского моря. Максимальная толщина льда на маршруте движения достигала 1,3 метра .

Экипаж танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» изучил возможность движения по маршруту кормой и носом. Результаты рейса будут исследованы специалистами. Но уже сейчас можно говорить о расширении сроков навигации в восточном направлении до 9-10 месяцев, а также о переходе в дальнейшем к регулярным круглогодичным проводкам по всей акватории Северного морского пути.

В настоящее время «Кристоф де Маржери» продолжает движение в направлении одного из китайских портов.