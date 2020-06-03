Атомный ледокол «Ямал» завершил проводку танкера-газовоза «Владимир Воронин»

2 июня в районе мыса Сердце-Камень Чукотского моря атомный ледокол «Ямал» ФГУП «Атомфлот» завершил проводку танкера-газовоза «Владимир Воронин». Маршрут движения прошёл по восточному району Северного морского пути. Этот рейс стал вторым после сверхранней экспериментальной проводки танкера «Кристоф де Маржери».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», 24 мая танкер-газовоз «Владимир Воронин» с грузом вышел из порта Сабетта. Судно взяло курс на Карское море. 25 мая танкер-газовоз встал под проводку атомным ледоколом «50 лет Победы», и караван вышел в восточном направлении.

Впервые в истории арктической навигации судно класса Yamalmax прошло пролив Матисена на юге архипелага Норденшельда. Прохождение одного из самых узких проливов в Арктике требует от экипажа высоких профессиональных навыков.

27 мая после выхода из ледового припая пролива Вилькицкого атомный ледокол «50 лет Победы» завершил проводку судна. Танкер-газовоз самостоятельно прошёл море Лаптевых и часть Восточно-Сибирского моря по маршруту, рекомендованному штабом морских операций ФГУП «Атомфлот». 1 июня в районе Певека танкер-газовоз взял под проводку атомный ледокол «Ямал», завершивший накануне проводку «Кристофа де Маржери».

«Оперативное реагирование штаба морских операций на изменение ледовой обстановки позволило проложить оптимальный маршрут для движения каравана, - отмечает генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Слаженная командная работа экипажей атомных ледоколов и штаба морских операций «Росатомфлота» – это залог успеха проводки в акватории Северного морского пути. Сегодня мы гарантировано можем продлить навигацию в восточном направлении до 9-10 месяцев и обеспечить нашим партнёрам выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона».

В общей сложности «Владимир Воронин» прошёл под проводкой атомных ледоколов 760 морских миль.