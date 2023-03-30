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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 14:15

Атомный ледокольный флот России пополнят атомоходы «Камчатка» и «Сахалин»

Эти названия получат пятый и шестой серийные универсальные атомные ледоколы проекта 22220. Закладка атомохода «Камчатка» запланирована на май 2024 года, а ледокола «Сахалин» - на осень 2025 года.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что при выборе названий Росатом остался верен традициям имянаречения ледоколов «Росатомфлота» и опирался на мнение капитанов атомоходов.

«Исторически сложилось, что названия атомных ледоколов выбирались из географических наименований объектов Северного морского пути или повторяли имена легендарных советских атомных ледоколов, например, «Арктика», - отметил он. – Сейчас мы расширяем границы до так называемого Большого Северного морского пути, соединяющего западную часть страны с Дальним Востоком. Это единое логистическое пространство России открывает нам выход на рубежи Азиатско-Тихоокеанского региона».

«Приоритетной задачей «Росатомфлота» является участие в реализации комплексного плана развития Арктической зоны РФ, - сказал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – К 2030 году нам необходимо обеспечить увеличение грузопотока в акватории Северного морского пути до 150 млн тонн. К этому времени мы значительно обновим флот, из атомных ледоколов предыдущих проектов останется только атомоход «50 лет Победы». Согласно плану развития Северного морского пути в эксплуатации будет 7 атомных ледоколов 22220, четыре неатомных ледокола, а также головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510».

Как сообщает rosatomflot.ru, в настоящее время в Санкт-Петербурге ведётся строительство ещё двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220 «Якутия» и «Чукотка». На Дальнем Востоке продолжается строительство уникального атомного ледокола проекта 10510 «Россия».

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объёма перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счёт налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

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