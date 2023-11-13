Атомный лихтеровоз «Севморпуть» прибыл в порт Петропавловск-Камчатский в рамках третьего в этом году субсидируемого рейса

Единственный в мире атомный лихтеровоз «Севморпуть» прибыл в морской порт Петропавловск-Камчатский в рамках третьего в 2023 году субсидируемого каботажного рейса. Как сообщает АМП Сахалина, Курил и Камчатки, судно отшвартовалось к причалам №7-8 АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт». На борту 2138 тонн различных грузов, в том числе 86 контейнеров и 3 единицы техники.

Как пишет vk.com/morflot_gov, рейс, который проходит по маршруту Санкт-Петербург — порт Восточный — Петропавловск-Камчатский — Санкт-Петербург, реализуется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в нацпроект модернизации транспортной инфраструктуры. Ответственные исполнители – ГК «Росатом» и Минвостокразвития РФ. Проект субсидирования каботажных перевозок по СМП между западными и восточными оконечностями страны имеет целью стимулирование формирования отечественной грузовой базы для морских полярных перевозок.

В рамках третьего субсидируемого рейса в восточном направлении из европейской части России были отправлены экспортные и генеральные грузы: оборудование, краны, машины, цемент. С Дальнего Востока на запад страны лихтеровоз доставит почти 90 40-футовых контейнеров с дальневосточной рыбой и генеральные грузы. По плану в Санкт-Петербург «Севморпуть» должен вернуться в конце ноября.

Напомним, программа субсидирования арктических каботажных перевозок между портами Санкт-Петербург, Мурманск и морскими терминалами Дальнего Востока стартовала в 2022 году. В общей сложности на период до 2035 года на эти цели, в соответствии с планом развития Севморпути, правительством РФ направляется более 7,8 млрд рублей.

Фото: https://vk.com/morflot_gov?z=photo-217451119_457240865%2Fwall-217451119_617