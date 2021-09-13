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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.21 09:30

Атомный подводный крейсер «Орёл» успешно выполнил ракетную стрельбу в Баренцевом море

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Орёл» проекта 949А «Антей» выполнил ракетную стрельбу в Баренцевом море.

Стрельба противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника. Цель находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты.

Район проведения стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Охрану района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

По оценке командования флотом экипаж атомного подводного крейсера «Орёл» успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

Подводники Северного флота продолжают совершенствовать способы применения ракетного оружия в условиях арктических широт. Ракетные стрельбы различными классами подводных лодок проводятся на Северном флоте регулярно, как правило, в рамках итоговых мероприятий боевой подготовки.

Противокорабельный ракетный комплекс «Гранит», которым оснащены атомные подводные крейсеры проекта 949А «Антей», а также флагман Северного флота ТАРКР «Пётр Великий», по-прежнему является уникальным и эффективным оружием для борьбы с надводными корабельными группировками. Он способен поражать цели на расстоянии до 500 километров, преодолевая противоракетную оборону.

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в текущем году.

Как сообщает пресс-служба СФ, практические действия сил (войск) Северного флота проходят на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в учении привлечено до 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, а также до 50 кораблей и судов обеспечения.

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