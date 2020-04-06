Атомный подводный крейсер Северного флота «Северодвинск» установил рекорд Вооружённых сил России

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера Северного флота «Северодвинск» под командованием капитана 1 ранга Александра Гладкова установил рекорд Вооружённых сил России при выполнении стрельбы крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели на полигоне «Чижа» в Архангельской области. Данный факт занесён в Книгу достижений ВС РФ за прошлый год.

Также в число достижений экипажа головной подводной лодки проекта 855 «Ясень» вошло выполнение специальной задачи подо льдом Северного Ледовитого океана, которую подводники выполняли впервые.

Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время экипаж атомного подводного крейсера «Северодвинск» занимается плановой боевой подготовкой в базе и готовится к выходу в Баренцево море для отработки курсовых задач.