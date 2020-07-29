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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.20 08:15

Атомный подводный крейсер «Северодвинск» отработал плановые задачи курса боевой подготовки в Баренцевом море

Атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» — головной корабль проекта 885 «Ясень» — отработал плановые задачи курса боевой подготовки в Баренцевом море и прибыл в базу на Кольском полуострове.

Экипаж подводной лодки Северного флота под командованием капитана 1 ранга Романа Санатарчука выполнил отдельные элементы второй курсовой задачи: плавание в надводном и подводном положении, маневрирование и подготовку к применению морского подводного оружия.

Плавание крейсера продолжалось несколько дней. Главный профессиональный праздник военных моряков — День ВМФ России — подводники встретили в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» относится к четвёртому поколению атомных подводных лодок. На его вооружении помимо современного минно-торпедного оружия имеется комплекс крылатых ракет «Калибр». Крейсер отличается малошумностью и имеет ряд особенностей расположения вооружения, который был впервые применён именно на нем.

В настоящее время к очередному этапу ходовых испытаний готовится головной корабль модернизированного проекта «Ясень-М» — подводная лодка «Казань», которая также пополнит состав подводных сил Северного флота.

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