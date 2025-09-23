Атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по условному противнику в Баренцевом море

По данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием.

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» Северного флота поразил в Баренцевом море мишень, имитирующую надводный корабль условного противника.

Практическая стрельба противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской цели, расположенной на удалении около 200 километров, была выполнена из подводного положения.

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил, что в ходе подготовки и проведения стрельбы экипаж проявил профессионализм и морскую выучку.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, атомный подводный крейсер «Архангельск» является кораблем проекта 885М «Ясень-М». Он был заложен в 2015-м и спущен на воду в конце ноября 2023 года. В декабре 2024 года принят в состав ВМФ России.

Проект «Ясень-М» разработан проектно-конструкторским бюро «Малахит» и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456284071