Атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» прибыл на Северный флот

Самый большой участник Главного военно-морского парада в Кронштадте — атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Орёл» — прибыл на Северный флот.

Вчера корабль завершил свой двухнедельный переход из Балтийского моря через Северное, Норвежское и Баренцево моря. За время плавания подводники отработали ряд элементов курсовой задачи в надводном и подводном положении.

После кратковременного отдыха экипаж АПРК «Орёл» приступит к плановому выполнению мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения.

Как сообщает пресс-служба СФ, АПРК «Орёл» был построен на судостроительном предприятии «Севмаш» и принят в состав Северного флота в 1993 году. Он выполнил задачи нескольких боевых служб, признавался лучшей атомной подводной лодкой Северного флота и дважды принимал участие в Главном военно-морском параде.

Корабль вооружён крылатыми ракетами и минно-торпедным оружием.