Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Архангельск» выполнил ракетную стрельбу в Баренцевом море

По данным объективного контроля, головная часть ракеты «Оникс» поразила морскую мишень.

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Архангельск» из подводного положения выполнил стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по морской цели, имитировавшей надводный корабль противника и находившейся на удалении свыше 200 километров.

По данным объективного контроля, головная часть ракеты «Оникс» поразила морскую мишень.

Район проведения ракетных стрельб был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, атомный подводный крейсер «Архангельск» является кораблем проекта 885М «Ясень-М» – модифицированной версии подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Подводные лодки проекта «Ясень-М» разрабатывались проектно-конструкторским бюро «Малахит» и обладают эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи в любых районах Мирового океана.

АПЛ «Архангельск» была заложена в 2015-м и спущена на воду в конце ноября 2023 года. В декабре 2024 года атомный подводный крейсер был принят в состав ВМФ России.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456287209