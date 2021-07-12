Атомоход «50 лет Победы» вышел в круизный рейс и доставит на Северный полюс Фёдора Конюхова

Атомный ледокол «50 лет Победы» 11 июля вышел из Мурманска в первый за последние два года круизный рейс на Северный полюс.

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот», к точке 90°00′00″ северной широты экипаж судна доставит 105 туристов из разных стран.

На борту ледокола находится путешественник Фёдор Конюхов, который планирует высадиться на льдину в районе Северного полюса и установить небольшую научную станцию. В рамках проекта «Чистая Арктика» Фёдор Конюхов займется сбором данных по уровню концентрации микропластика для Института океанологии им. П.П. Ширшова.

«Я впервые совершаю одиночную полярную экспедицию и посвящаю её проекту «Чистая Арктика». Представлять этот проект – большая ответственность для меня. Прежде всего потому, что я не понаслышке знаю и о том, какой первозданной может выглядеть наша природа, и насколько запущенной и беззащитной. Все мы ответственны за это», - отметил Фёдор Конюхов.

В Мурманск Фёдор Конюхов вернётся со вторым туристическим рейсом атомного ледокола «50 лет Победы».

Помимо старта проекта «Чистая Арктика» спецэкспедиция на Северный полюс приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны и 80-летнему юбилею Арктических конвоев.

Как сообщалось ранее, идея акции «Чистая Арктика», направленная на создание единой программы по очистке арктических территорий, принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и Герою Труда РФ Геннадию Антохину.