Атомоход «Арктика» обеспечил первую проводку в акватории Северного морского пути

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» 24 ноября в порту Сабетта завершил проводку сухогруза «Сияние Севера». Как отмечается в сообщении пресс-службы ФГУП «Атомфлот», это первая работа атомохода с момента ввода в эксплуатацию.

23 ноября на входе в Обскую губу атомный ледокол «Росатомфлота» взял под проводку судно «Сияние Севера». Средняя скорость движения каравана составила 10-12 узлов.

«Первый заход головного универсального атомного ледокола «Арктика» в Обскую губу продемонстрировал эффективность работы судна на морском канале, - отмечает первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Отличные маневренные характеристики, осадка атомохода позволяют ему гарантированно обеспечивать безопасные ледокольные проводки на одном из самых интенсивных судоходных участков Севморпути. Обращаю внимание, что в первом рабочем рейсе проводится обкатка ледокола нового поколения. Экипаж только в работе может выявить и устранить механические недочеты. Это обычный процесс, который происходит при вводе в эксплуатацию