Атомоход «Арктика» с подростками отправится на Северный полюс 21 октября

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» отправится на Северный полюс 21 октября текущего, говорится в материалах журнала Госкорпорации «Росатом» «Страна РОСАТОМ». На борту судна будут находиться 25 финалистов Арктической олимпиады, для которых разработана большая образовательная программа.

Конкурс для подростков от 12 до 16 лет стартует 28 сентября, итоги будут подведены в конце октября.

Как сообщалось ранее, ходовые заводские испытания головного ледокола «Арктика» проекта 22220 завершатся в сентябре 2020 года.

Ранее вице-президент по техническому развитию Объединенной судостроительной корпорации Василий Бойцов сообщал журналистам, что ледокол планируется передать заказчику - «Росатомфлоту» - в течение ближайших месяцев.