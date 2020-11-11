Атомоход «Арктика» выйдет на трассы Севморпути в конце неделиПроект порта «Лавна» может быть пересмотрен – Минтранс России
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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.20 09:00

Атомоход «Арктика» выйдет на трассы Севморпути в конце недели

Головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» в конце текущей недели начнет ходить по Северному морскому пути (СПМ, Севморпуть). Об этом генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил в видеообращении к сотрудникам предприятий и организаций атомной отрасли. Текст обращения опубликован на сайте Госкорпорации.

Глава Росатом напомнил, что головной атомный ледокол «Арктика» вступил в строй - 21 октября на нем был поднят государственный флаг. «Уже в конце этой недели ледокол отправится в своё первое плавание по Северному морскому пути», - сказал Лихачев в видеобращении.

Как сообщалось ранее, церемония подписания акта приема-передачи головного универсального атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 состоялась в Мурманске 21 октября 2020 года.  Подписи под актом приема-передачи поставили генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов и генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. На ледоколе в присутствии главы российского правительства Михаила Мишустина поднят государственный флаг РФ.

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