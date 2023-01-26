Студенты регионов СЗФО оценили качество образованияПусть маленькое чудо вновь случится с нашей помощью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.01.23 14:00

Атомоход «Арктика» завершил проводку газовоза «Борис Вилькицкий» через сложные участки Севморпути

Головной универсальный атомный ледокол (ГУАЛ) «Арктика» завершил проводку газовоза «Борис Вилькицкий» через наиболее сложные участки Северного морского пути. Атомоход взял танкер под проводку 14 января в восточной части Восточно-Сибирского моря, 21 января привёл его в район острова Белый в Карском море.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «ГлавСевморпуть», ранее, 6 января 2023 года, севернее Новосибирских островов, в восточной части моря Лаптевых ГУАЛ «Арктика» взял под проводку газовоз «Владимир Воронин», завершив её 9 января в районе острова Русский в Карском море.

Атомоход ФГУП «Атомфлот» обеспечил судам безопасное прохождение наиболее сложных участков акватории Северного морского пути: моря Лаптевых и пролива Бориса Вилькицкого. Несмотря на тяжёлые ледовые условия, средняя скорость ледокольных проводок составила около 10 узлов. В море Лаптевых, в проливе Бориса Вилькицкого и в восточной части Карского моря толщина льда составила от 70 см до 1,5 метра.

В настоящее время ГУАЛ «Арктика» обеспечивает ледокольное сопровождение судов в Карском море.

«Данные проводки судов подтверждают готовность ФГУП «Атомфлот» и ФГБУ «ГлавСевморпуть» к открытию круглогодичной навигации в акватории Северного морского пути», — отмечается в сообщении.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/04/04/11427-ekipazh-atomnogo-konteynerovoza-sevmorput-fgup-atomflot-obespechil-vygruzku-materialov-dlya-proekta-vostok-oyl/page,8/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в ИТ-сфере СЗФО: спрос на специалистов, зарплаты и требования
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Леся
26.01.23 00:55
Как можно попасть на тренинг 89095610040
Комментарий к новости:«Самореализация по-женски»: состоялся первый в этом году тренинг личностного роста в Центре занятости населения
niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Трудящиеся - жители СЗФО рассказали о «поборах» на работе-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 38 копеек, доллар подрос почти на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 1,2%, а объём отпуска тепловой энергии снизился на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области показатель собираемости за услугу по обращению с ТКО составил более 98%-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Министр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика