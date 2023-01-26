Атомоход «Арктика» завершил проводку газовоза «Борис Вилькицкий» через сложные участки Севморпути

Головной универсальный атомный ледокол (ГУАЛ) «Арктика» завершил проводку газовоза «Борис Вилькицкий» через наиболее сложные участки Северного морского пути. Атомоход взял танкер под проводку 14 января в восточной части Восточно-Сибирского моря, 21 января привёл его в район острова Белый в Карском море.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «ГлавСевморпуть», ранее, 6 января 2023 года, севернее Новосибирских островов, в восточной части моря Лаптевых ГУАЛ «Арктика» взял под проводку газовоз «Владимир Воронин», завершив её 9 января в районе острова Русский в Карском море.

Атомоход ФГУП «Атомфлот» обеспечил судам безопасное прохождение наиболее сложных участков акватории Северного морского пути: моря Лаптевых и пролива Бориса Вилькицкого. Несмотря на тяжёлые ледовые условия, средняя скорость ледокольных проводок составила около 10 узлов. В море Лаптевых, в проливе Бориса Вилькицкого и в восточной части Карского моря толщина льда составила от 70 см до 1,5 метра.

В настоящее время ГУАЛ «Арктика» обеспечивает ледокольное сопровождение судов в Карском море.

«Данные проводки судов подтверждают готовность ФГУП «Атомфлот» и ФГБУ «ГлавСевморпуть» к открытию круглогодичной навигации в акватории Северного морского пути», — отмечается в сообщении.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/04/04/11427-ekipazh-atomnogo-konteynerovoza-sevmorput-fgup-atomflot-obespechil-vygruzku-materialov-dlya-proekta-vostok-oyl/page,8/