Атомоход «Якутия» проходит ходовые испытания в Финском заливе

Универсальный атомный ледокол «Якутия», построенный на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по заказу госкорпорации «Росатом», 1 декабря вышел на ходовые испытания в Финский залив. В течение двух недель на атомоходе будут проверены все ключевые системы и механизмы.

Как сообщает телеграм-канал ФГУП «Атомфлот», сдаточная команда Балтийского завода и представители контрагентских организаций проверят работу механизмов и оборудования ледокола, реакторной и паротурбинной установок, систем электродвижения судна, валопроводов и палубных механизмов. Также специалисты протестируют скоростные и маневренные характеристики ледокола, общесудовые системы и системы автоматики, навигации и связи, работу вертолетного комплекса.

«Строительство четвертого ледокола проекта 22220 на Балтийском заводе подходит к завершению. Заводские ходовые испытания подведут итоги усердного четырехлетнего труда корабелов Балтийского завода. Будут проверены не только системы и механизмы судна, но и качество нашей работы. Это нужно не только для того, чтобы быть уверенным, что ледокол не подведет на Северном морском пути, но и для того, чтобы совершенствовать профессиональное мастерство, ведь заводу предстоит построить как минимум еще три аналогичных ледокола и другие проекты, которые поручит нам ОСК», — отметил генеральный директор Балтийского завода Александр Коновалов.

Фото (Александр ЗАБЕЛИН ТГ-канал): https://t.me/s/Atomflot_official