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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.21 17:30

Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440

Делегация представителей СМИ и экспертов в области атомной энергетики из Армении посетила Кольскую АЭС для изучения опыта модернизации и продления срока эксплуатации энергоблоков. В пресс-туре приняли участие журналисты газеты «Голос Армении», информационных агентств «Спутник Армения», «Новости-Армения», специалисты Научно-образовательного фонда «Нораванк» и ЗАО НИИ «АРМАТОМ».

На Армянской АЭС ведутся масштабные работы по модернизации второго энергоблока, направленные на продление срока его эксплуатации до 2026, а в перспективе и до 2036 года. В реализации проекта принимают участие дочерние общества Концерна «Росэнергоатом» - АО «Атомэнергоремонт» и АО «Концерн Титан-2» (под руководством  АО «Русатом Сервис»). Опыт российской заполярной атомной станции в этом направлении представляет серьезный интерес армянских атомщиков и общественности - на Кольской АЭС реализован колоссальный объём работ по повышению безопасности.

Сотрудничество двух атомных станций обусловлено не только одним типом эксплуатируемых реакторов - ВВЭР-440. Изначально сооружение Армянской АЭС было неразрывно связано с Кольской атомной станцией, где было создано специальное подразделение по подготовке персонала для строящейся атомной станции в Армении – цех наладки испытаний и пуска.

«С самого начала у нас сложились очень тёплые дружеские и профессиональные отношения с дирекцией строящейся Армянской станции, - вспоминает директор Кольской АЭС Василий Омельчук. - Специалисты Кольской АЭС принимали активное участие в пуске блоков Армянской АЭС. Сотрудничество это продолжается по сей день. Мы готовы взаимодействовать, решать наши общие задачи, в том числе и по продлению сроков эксплуатации и модернизации энергоблоков».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в своём ответном слове ведущий аналитик, заместитель директора по науке научно-образовательного Фонда «Нораванк», национальный эксперт по энергетике Программы Развития ООН (UNDP), кандидат технических наук Ара Марджанян поблагодарил специалистов Кольской АЭС за крайне информативный визит и выразил мнение, что атомная энергетика – это тот мост, который скрепляет дружбу Армении и России: «Помощь и сотрудничество с Росатомом придает стратегическую глубину энергетике Армении».

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