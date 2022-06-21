Атомщики Кольской АЭС завоевали 15 наград в спартакиаде «Спорт АЭС – 2022»

XI Летняя спартакиада работников АО «Концерн Росэнергоатом» «Спорт АЭС – 2022», посвящённая 30-летию концерна, проходила в Ростовской области, городе Волгодонске с 14 по 17 июня. Всего от Кольской АЭС отправились на соревнования 30 спортсменов.

Участие в летней спартакиаде приняли 11 сборных команд и более 500 участников филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных станций, центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом», АО «Атомэнергоремонт», АО «Атомтехэнерго».

Специалисты Кольской АЭС четыре дня спартакиады состязались в мини-футболе, баскетболе 3х3, легкой атлетике, плаванию, гиревому спорту, дартсу.

«Мы привлекаем работников Кольской АЭС к систематической физической активности, здоровому образу жизни, стараемся создавать все условия для профессионального и любительского спорта. Я горжусь тем, что специалисты Кольской АЭС достигают успехов не только в профессии, но и в саморазвитии», – поздравил спортсменов Кольской АЭС директор заполярной станции Василий Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, 13 спортсменов Кольской АЭС завоевали медали: в лёгкой атлетике 2 золота, 3 бронзы; в плавании 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы; в дартсе 1 серебро, 1 бронза; в гиревом спорте 1 серебро, 2 бронзы.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.