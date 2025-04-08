В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закрытия Х Отраслевого чемпионата профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» – «AtomSkills - 2025». Сотрудники Кольской АЭС и АО «Консист-ОС» «Кольский» стали обладателями двух золотых и одной серебряной медалей.

Эксперт Вячеслав Кузнецов и конкурсант Кирилл Стаценко завоевали «золото» в компетенции «Радиационный контроль». На протяжении пяти лет специалисты отдела радиационной безопасности КАЭС входят в тройку призёров чемпионата.

Конкурсные задания для каждой компетенции уникальные. В «Радиационном контроле» участники на скорость выполняли измерения, искали источники ионизирующие излучения в помещении и определяли их виды, а также занимались поиском радиационных загрязнений одежды персонала и проходили проверку на знание федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и санитарных правил по радиационной безопасности.

Специалисты АО «Консист-ОС» – подрядной организации, которая занимается разработкой и осуществлением технической поддержки программного обеспечения на Кольской АЭС – выиграли золотую и серебряную медали. Ирина Константинова стала первой в номинации «Информационная безопасность», а Софья Воропай завоевала второе место в «Сетевом и системном администрировании».

«Участие в подобных чемпионатах позволяет оценить свои силы, уровень компетенций, понять сильные и слабые стороны. Наши сотрудники достойно представили предприятие, показав высокий результат. Поздравляю участников, экспертов и всех, кто имеет отношение к этому», – прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, «AtomSkills» – ежегодный отраслевой чемпионат профессионального мастерства. Это масштабное чемпионатное движение, которое объединяет специалистов и ветеранов атомной отрасли рабочих и инженерных профессий, студентов профильных вузов и даже школьников.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.