Аттестация учащихся 9-х и 11-х классов по всем предметам, кроме тех, по которым предстоит сдавать экзамены, завершится до середины мая

В Мурманской области аттестация учащихся 9-х и 11-х классов по всем предметам, кроме тех, по которым предстоит сдавать экзамены, завершится до 15-16 мая. С 18 мая школьники начнут усиленно готовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Об изменениях в календарные учебные планы школ региона на оперативном совещании рассказала министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Данный вопрос рассматривался на региональном родительском собрании, обсуждался на заседании регионального совета руководителей общеобразовательных организаций и с педагогическими советами школ. На основании полученных предложений принято решение до 15 мая завершить аттестацию школьников 1-8-х классов по результатам четвертей (триместров) с учетом отметок за апрель и май.

При этом, по словам министра, образовательный процесс остановлен не будет. Реализация программ воспитания, социализации и внеурочной деятельности продолжится в дистанционном формате по графику, утвержденному в начале учебного года, без домашних заданий и выставления отметок. Кроме того, образовательным организациям области рекомендовано с 20 апреля не задавать домашнее задание учащимся 1-8-х классов, а также отменить письменные работы по предметам ИЗО, музыка, физическая культура и технология.

В этом году до 15-16 мая для учащихся 9-х и 11-х классов проведут аттестацию по всем предметам, кроме тех, по которым школьники будут сдавать экзамены. С 18 мая выпускники начнут усиленную подготовку по основным предметам – русскому языку и математике, учащиеся 11-х классов будут готовиться еще и по предметам ЕГЭ на выбор. Аттестационный период завершится 5 июня.

Также до 5 числа продлевается учебный календарный год для 10-х классов, что связано в том числе с проведением учебно-полевых сборов.

Как отметила Анна Головина, в этом году ЕГЭ пройдёт в очной форме по единому для всей страны расписанию с 8 июня по 11 июля. Рособрнадзором установлены сроки основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена для выпускников 9-х классов, которые в этом году будут сдавать русский язык и математику, – с 8 июня по 31 июля. Проведение всероссийских проверочных работ для учащихся 4-8 классов планируется перенести на осень.

В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе на пунктах проведения экзаменов будет обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований с целью профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Важно, что внесение изменений в учебный график обсуждалось на родительском собрании в режиме онлайн и все решения согласованы с педагогическим сообществом. Прошу глав муниципальных образований сориентировать местные департаменты образования на исполнение плана и обязательное соблюдение сроков проведения аттестации школьников. Технологически все нужно отработать четко», – сказал губернатор Андрей Чибис, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.