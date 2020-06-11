Аттестаты всем выпускникам школ в 2020 году выдадут без экзаменов – Михаил Мишустин

Выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ в 2020 году получат аттестаты без сдачи итоговых экзаменов из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году. Все российские школьники - и девятых, и одиннадцатых классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Отмечается, что выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата.

Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

«Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов», - пояснили в правительстве.

Мишустин также поручил министерству просвещения России и Рособрнадзору привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня.