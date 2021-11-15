Аудитор СП Алексей Саватюгин: размер и структура госдолга РФ не представляют угроз для финансовой системы

Российский госдолг в ближайшие годы будет расти, однако ни по общему размеру, ни по его структуре рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы России нет, заявил в интервью РИА «Новости» аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, объем государственного долга России может вырасти до 21,1% от ВВП в 2024 году. По представленным в документе оценкам, по итогам текущего года госдолг вырастет до 17,8% ВВП с 17,7% ВВП, в 2022 году — до 19,4% ВВП, в 2023 году — до 20,3% ВВП. В абсолютных цифрах госдолг в 2021 году ожидается на уровне 22,104 триллиона рублей, в 2022 году — 25,926 триллиона, в 2023 году — 28,765 триллиона, в 2024 году — 31,94 триллиона.

«Нельзя однозначно сказать, где граница уровня госдолга, после которой начинаются риски. Это зависит от структуры экономики и финансовой системы конкретной страны. В России это также зависит от рисков, от которых мы пытаемся уберечься. Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растет. Однако по отношению к ВВП он остается небольшим — Россия находится в нижней десятке стран мира по этому показателю», — сказал Саватюгин.

Он отметил, что глобальный долг к глобальному ВВП сейчас составляет около 98%. «У Евросоюза, Великобритании госдолг чуть меньше 100%, а у многих стран превышает 100%, причём у тех, чьи макроэкономики некоторые эксперты ставят в пример. У Японии он давно превышает 250%, больше 100% у США, Италии, Испании, Бельгии, Канады. У нас сейчас госдолг чуть меньше 20%, будет чуть больше 20%», — продолжил собеседник агентства.

Аудитор добавил, что рост в ближайшие годы будет за счёт внутреннего долга, то есть рублевых облигаций, которые покупают в основном местные инвесторы. «Этот долг не так сильно зависит от внешней конъюнктуры, от санкционных рисков, волатильности иностранных инвесторов, которые приходят и уходят. А доля государственного внешнего долга у нас будет снижаться», — указал он.

В частности, сильно сократятся прямые кредиты иностранных правительств и немного вырастет доля займов у международных финансовых организаций, причем не у глобальных, таких как Всемирный банк или МВФ, а у Нового банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. "Это международные институты, в которых мы активно участвуем, где у нас есть крупные пакеты голосов и понимание с нашими партнерами", — пояснил Саватюгин.

«Поэтому ни по общему размеру долга, ни по его структуре мы не видим рисков для устойчивости российского бюджета или финансовой системы», — приводит слова аудитора 1prime.ru.