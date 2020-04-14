Аудиторы СП обратили внимание на риски при строительстве угольного терминала «Лавна»

В декабре прошлого года Счетная палата (СП) опубликовала отчёты о промежуточных результатах мониторинга реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Выводы аудиторов не слишком обнадеживают. Например, в отчёте говорится, что «нормативно-методическая база, необходимая для решения задачи по скоординированному развитию магистральной транспортной сети в рамках Комплексного плана с региональной транспортной инфраструктурой, в полном объеме не разработана». Кроме того, в СП пришли к выводу, что «сроки проведения и завершения работ на отдельных объектах транспортной инфраструктуры не согласованы, что негативно влияет на уровень транзитного потенциала страны».

В ведомстве также придерживаются мнения, что вряд ли удастся к 2024 году увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн, как того требует майский указ президента от 2018 года. Дело в том, что, во-первых, ряд потенциальных крупных перевозчиков (в том числе ООО «УК «Востокуголь», ООО «Северная звезда» и АО «Нефтегазхолдинг» с планируемым объёмом грузопотока к 2024 году 28 млн тонн) не обладают ледокольным флотом и судами арктического класса для перевозки грузов в акватории Севморпути. Одна из компаний – УК «Востокуголь» – заказала постройку атомного ледокола на единственной судоверфи «Звезда», которая имеет право принимать такие заказы. Но никто не гарантирует, что ледокол успеют построить в срок.

Вот ещё один любопытный факт, который выяснился в процессе мониторинга: согласно паспорту проекта «Северный морской путь», планируемый объём грузоперевозок по Севморпути к 2024 году учитывает перевозку компанией «Нефтегазхолдинг» нефти в объёме 5 млн тонн. Однако сейчас только ведутся геолого-разведочные работы на участках месторождений на полуострове Таймыр. Никто, опять же, не гарантирует, что эти месторождения дадут запланированные объёмы нефти.

Журнал «Морские порты» уже писал о том, что география спроса на российский уголь меняется: на Западе спрос падает, а на Востоке – растёт. Эта тенденция сказывается на загрузке действующих портов и на целесообразности строительства новых. В эту «ловушку спроса» рискуют попасть и несколько инвестпроектов, вошедших в Комплексный план. В частности, аудиторы СП обратили внимание на риски при строительстве угольного терминала «Лавна», который по плану должны сдать в эксплуатацию к 2022 году.

Инвестиционное соглашение по строительству этого терминала было подписано ещё в 2014 году, однако в 2015-м реализация проекта была отложена в связи с изменением конъюнктуры рынка. Спустя три года все же было подписано концессионное соглашение на строительство терминала между ГЛТК и «Росморречфлотом». Но сегодня аналитики СП обоснованно сомневаются, что проект будет реализован в срок – спрос на российский уголь на Западе падает, инвесторы теряют интерес к любым угольным проектам в этом направлении.

А вот другой «подводный камень». Модернизация ряда портов входит в планы сразу нескольких национальных проектов. К примеру, реконструкция объектов федеральной собственности в порту Певек (МПП, Чукотский АО) заложена в федеральных проектах «Морские порты России» (нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры») и «Логистика международной торговли» (нацпроект «Международная кооперация и экспорт»).

В соответствии с первым из названных проектов завершение реконструкции объектов федеральной собственности в порту запланировано на 2020 год. При этом в соответствии со вторым проектом, предусматривающим реконструкцию морского пункта пропуска, который сейчас не функционирует, открытие МПП состоится после 1 декабря 2023 года. Следовательно, экспорт грузов через МПП «Певек» будет возможен только через 3 года после завершения работ по реконструкции объектов федеральной собственности в порту, делают вывод аудиторы СП.

Также была отмечена несогласованность в планах развития морских портов и подъездных путей к ним. Так, например, по этой причине под сомнение ставятся результаты реконструкции порта Ванино и, соответственно, рост объема грузоперевозок, так как в Комплексном плане отсутствуют мероприятия по реконструкции автомобильной дороги федерального значения А-376 от Ванино до Хабаровска.

Интересно, что о несогласованности в развитии дальневосточных портов и железнодорожных подъездных путей к ним в отчёте Счётной палаты не сказано ничего, хотя это одна из главных проблем Комплексного плана, считают представители угольных терминалов. Они уже неоднократно на разных площадках заявляли о том, что медленное развитие Восточного полигона тормозит внешнюю торговлю российским углем на рынках АТР.

В конце прошлого года эта проблема была доведена до правительства, которое рекомендовало РЖД «актуализировать детальный план мероприятий по реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей» с развитием пропускных способностей».

В итоге в начале февраля представители госкомпании пообещали, что модернизация БАМа и Транссиба будет ускорена: более 200 объектов будут введены в эксплуатацию как минимум на год раньше плана. Эти намерения РЖД на сегодня уже отражены в Плане ускоренной модернизации Восточного полигона. В частности, речь идёт об ускорении строительства дополнительных путей и расширения станций на участках Мариинск – Тайшет, Междуреченск – Тайшет, Хабаровск – Находка.

Но, пожалуй, главное опасение, которое читается между строк отчёта Счётной палаты, – исполнение сроков реализации всего того, что запланировано Комплексным планом. Дело в том, что основной период инвестиций во все проекты плана – 2022-2023 годы. За это время в инфраструктуру из всех источников финансирования планируется вложить 1,54 трлн и 1,43 трлн рублей соответственно. По сравнению с общим объемом расходов Комплексного плана в 2019 году это на 66-79% больше.