Аукционы 100% квот на добычу крабов помогут развитию Дальнего Востока и Арктики

Идеи по перераспределению квот вошли в «прорабатываемые предложения по дополнительным мерам по ускорению экономического развития и повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики». Как следует из письма Минвостокразвития (есть в распоряжении редакции), это предложения для включения в общенациональный план восстановления экономики, который поручил подготовить президент Владимир Путин.

Как сообщает «Fishnews», предложено увеличить предоставляемую на инвестиционные цели долю общего допустимого улова крабов с 50% до 100%. Напомним, сейчас закон предусматривает распределение квот добычи крабов в инвестцелях через аукцион. При этом победитель обязуется построить судно на российской верфи. На эти цели отводится 50% ОДУ, распределяемого применительно к квоте добычи в морских водах (это квоты, которые закреплялись по традиционному принципу).

Ещё одна инициатива – повысить объёмы, которые отводятся на инвестиционные квоты вылова других видов водных биоресурсов, с 20% до 50%. Напомним, что такие квоты выделяются пользователям после ввода в эксплуатацию судов и заводов, аукционов здесь не предусмотрено.

Доходы федерального бюджета от продажи соответствующих квот предложено направить в том числе на цели развития Дальнего Востока и Арктики.

Ещё одно предложение – установить приоритетное распределение квот на вылов ВБР, предоставляемых не на инвестиционные цели, лицам, осуществляющим глубокую переработку.