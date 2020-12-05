Аукционы на выполнение ремонта региональных трасс и дорог Мурманска будут объявлены до конца года

Состоялось заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Провёл его министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи. В ходе заседания обсудили проведение аукционов на выполнение ремонтных работ в 2021 году

На сегодняшний день в регионе сформированы перечни дорог, которые будут отремонтированы в рамках дорожного нацпроекта в следующем году. Среди них региональные трассы и дороги Мурманской агломерации, в которую входит город Кола и столица Заполярья, а также трассы областной собственности.

На автомобильной дороге Умба – Кандалакша планируется отремонтировать участки общей протяженностью 10 км . Ещё около 20 км – на автодороге Пиренга – Ковдор. Также будут приведены в порядок дороги Снежногорск – Гаджиево и Мишуково – Снежногорск.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, проведение аукционов на определение подрядчиков начнется в ближайшие дни. Кроме того, на декабрь запланирован старт конкурсных закупок на выполнение дорожных работ в Мурманске.