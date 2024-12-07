Аварийно-спасательный буксир «Тиман» успешно завершил контрольный выход в акваторию Кольского залива

Судно входит в серию пяти арктических буксиров-спасателей, которые строятся в рамках плана развития инфраструктуры Севморпути на период до 2035 года и федерального проекта «Северный морской путь» нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Аварийно-спасательный буксир «Тиман», второй буксир проекта NE025 находящийся в Мурманске, успешно завершил контрольный выход в акваторию Кольского залива. Все системы и механизмы судна работали штатно, сообщает vk.com/infomorspas.

Напомним, судно было построено на Омской судоверфи по заказу Морской спасательной службы. Буксир предназначен для буксировки несамоходных плавсредств, установки и снятия знаков плавучей и береговой судоходной обстановки, заводки и подъема якорей, перевозки грузов на рабочей палубе, обеспечения работы дноуглубительного флота, обеспечения гидротехнических работ, доставки и развертывания средств ЛАРН без захода в нефтяное пятно, оказания помощи в тушении пожаров.

Судно входит в серию пяти арктических буксиров-спасателей, которые строятся в рамках плана развития инфраструктуры Севморпути на период до 2035 года и федерального проекта «Северный морской путь» нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Фото и видео: https://vk.com/video-151675308_456239078