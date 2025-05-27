Аварийные конструкции на проспекте Ленина в Мурманске разберут

Сдвинулось с мертвой точки решение вопроса с ненадлежащим содержанием элементов благоустройства и зданий в районе домов №№18, 20, 22 по проспекту Ленина и домов №№246, 24в по проспекту Кирова.

Как сообщает администрация города Мурманска, жители неоднократно обращались с жалобами о том, что железобетонное ограждение земельного участка находится в аварийном состоянии, в районе детской площадки отсутствует несколько секций ограждения. Через разрушенный участок ограждения предоставляется свободный доступ к зданиям, находящимся в аварийном состоянии, что несёт опасность жизни и здоровью граждан. Секции ограждения, находящиеся рядом с детской площадкой, отклонены в её сторону и могут обрушиться. Собственник - ИП Габриелян С.М. долгое время не принимал мер к восстановлению и ремонту своего имущества, назначались штрафы.

Хорошая новость, как заверил представитель собственника строений сегодня на выездной встрече, с завтрашнего утра планируется начать работы по демонтажу и уборке, во дворе установят пункт утилизации и хранения твёрдых отходов для сбора строительного мусора при разборе конструкций.

Вчера в 18 часов глава Октябрьского округа Елена Ширшова встретилась с жителями ближайших домов, чтобы обсудить все подробности планируемых работ.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30048&page=1