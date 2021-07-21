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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.21 14:30

Аварийный разлив нефтепродукта на акватории Кольского залива успешно ликвидирован

Спасатели Северного филиала Морской спасательной службы выполнили работы по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов, который произошёл при бункеровке танкером «Десна» теплохода «Tianlong Spirit» (флаг Багамские острова) в районе временного рейдового перегрузочного комплекса «ЛК Волга».

Как сообщает пресс-служба Морспасслужбы, спасатели Северного филиала Морспасслужбы выполнили работы по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов в порту Мурманск по заявке от компании судовладельца ООО «Си Инженеринг». По данным оперативно-диспетчерской службы, при бункеровочной операции танкером «Десна» теплохода «Tianlong Spirit» произошёл разлив мазута в следствие разрыва топливного шланга.

За борт теплохода «Десна» разлито около 1400 литров мазута. К месту проведения аварийно-спасательных работ был отправлен спасательный катер-бонопостановщик «Маркаб», рабочий катер МРК-1000 и катер бонозаводчик «МОБ-20» со спасателями на борту. Они провели локализацию разлива, установив дублирующий боновый ордер вокруг судна и провели сбор нефтепродуктов. Произвели доочистку акватории с помощью сорбентов и мониторинг окружающей среды.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения природоохранного законодательства в связи с обнаружением следов нефтепродуктов в Кольском заливе Баренцева моря.

 

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