Август 2024 года оказался провальным для сегмента кредитных карт

По итогам августа банки выдали физлицам 2,196 млн кредитных карт на общую сумму 288,2 млрд рублей. Оба показателя оказались на 5% меньше, чем в июле текущего года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

Минувший месяц стал первым августом с 2020 года, когда сегмент показал снижение как в количественном, так и в рублевом выражении, следует из материалов ОКБ. Причём в предыдущие годы рост выдачи кредиток в количественном выражении составлял 6–15%, в денежном — 5–25%.

Во многом положительная динамика сегмента определялась сезонным фактором — ростом спроса на эти инструменты на фоне активной подготовки к школе.

И если сезонный фактор по-прежнему играет свою роль, то на результаты активности банков явно повлияли регуляторные ужесточения, признают банкиры и эксперты.