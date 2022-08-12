Август радует северян снижением цен на морковь, яблоки, картофель и свежую белокочанную капусту

В магазинах Мурманской области со 2 по 8 августа текущего года наиболее снизились цены на морковь (на 9,2%), яблоки (на 2,6), картофель и свежую белокочанную капусту (на 2,1), сливочное масло (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период прирост цен наблюдался на репчатый лук (на 2,0%), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,4), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,3), хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,0), пшено (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.