Август стал рекордсменом по реализации отобранного в «Экотехнопарке» Мурманской области вторсырья

Последний летний месяц стал лидером по реализации вторсырья, отобранного в «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» в Мурманской области. Активная работа с контрагентами принесла 5,6 млн рублей. Этот показатель почти втрое превышает средний по году.

На реализацию в августе направили ПЭТ микс, стекло, алюминий, лом чёрных металлов и картон. Больше всего (49,1 тонны) продано алюминия, за ним следует картон, после – ПЭТ микс. Вторым месяцем по выручке стал январь с показателем 2,5 млн рублей.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», рынок вторичных ресурсов довольно чувствительный: показатели по реализации связаны со спросом, который, в свою очередь, зависит от стоимости сырья, цен на другие товары, состояния экономики в целом. Немаловажную роль играет время года – некоторые виды вторичного сырья (чёрный и цветной металлолом, макулатура, стеклобой) имеют сезонное изменение объёмов поставок и динамики цен. В зимний период возможности заготовок снижаются из-за снежного покрова и сложных дорожных условий.

Всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом чёрных металлов и картон.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».