Августовский синдром, или Деноминации не будет

На повестке дня вопрос деноминации не стоит, сообщил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение. «Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать. Любая деноминация в основном проходит после периода гиперинфляции», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Белов напомнил, что последняя деноминация в 1998 году была проведена в период финансовой нестабильности. «Тогда инфляционные процессы были масштабными. И проведенная деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте. Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными», - рассказал зампред ЦБ.

«Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать», - ещё раз подчеркнул он.

Говоря о возможности в обозримом будущем появление купюры номиналом в 10 тысяч рублей, Белов заметил, что ЦБ не видит объективных причин для выпуска этой банкноты. «Я могу лишь отметить, что решение о выпуске банкнот любого номинала всегда принимается исходя из текущей экономической ситуации в стране. Мы рассматриваем и берём в расчёт многие параметры: и наличный денежный оборот, и уровень заработной платы, и уровень инфляции, соотношение безналичных и наличных платежей», - сообщил зампред.

Белов также рассказал, что доля безналичных платежей в 2021 году выросла до 74% с 55,6% в 2018 году. В первом квартале этого года показатель увеличился до 75,5%. «Это объяснимо, поскольку всё больше торговых предприятий использует безналичный расчёт, инфраструктура развивается, да и это реально удобно. Тем не менее, четверть населения по-прежнему рассчитывается наличными деньгами за товары и услуги», - резюмировал зампред ЦБ РФ.