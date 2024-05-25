Авиацией и средствами противовоздушной обороны РФ в течение недели сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины

Министерство обороны Российской Федерации 24 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 18 по 24 мая Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: военная аэродромная инфраструктура противника, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражались пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наёмников и националистических формирований, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Старица Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны. Отражено 23 контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области. Потери противника за неделю составили до 1840 военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО «Град» и «Vampire», а также 37 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины. За прошедший период отражено 15 контратак подразделений четырёх бригад ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Нововодяное и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 2040 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, две боевые машины РСЗО «Град», а также 32 орудия полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.

В течение недели подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили три населённых пункта: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку Донецкой Народной Республики и продолжали продвигаться в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны. Противник потерял за неделю до 3285 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства. Кроме того, уничтожено 10 полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины. Отразили 41 контратаку штурмовых групп восьми бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское, Очеретино, Архангельское и Соловьево Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2770 военнослужащих, танк, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин, в том числе: четыре боевые машины пехоты «Marder» производства ФРГ, а также пять БМП «Bradley» и три бронетранспортёра «MaxxPro» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны. Отразили девять контратак штурмовых групп механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны, а также нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Владимировка, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 920 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 западного производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесены поражения живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трёх бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 350 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 35 автомобилей, две боевые машины РСЗО «Град», а также 24 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц М777 производства США и буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь крылатых ракет «SCALP-EG» производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 13 противорадиолокационных ракет «HARM» производства США, противокорабельная ракета «Нептун», 91 реактивный снаряд HIMARS, «Vampire» и «Ольха», а также 356 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 603 самолёта, 274 вертолёта, 24590 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16149 танков и других боевых бронированных машин, 1311 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9802 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 21966 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil