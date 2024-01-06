Авиацией и средствами противовоздушной обороны России за неделю были сбиты самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак противника. Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП «Bradley», 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 5 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 30 декабря 2023 года по 5 января текущего года Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.

За прошедшую неделю на Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск отражено 18 атак ВСУ. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Ивановка, Берестовое, Вишневое, Купянск, Песчаное, Петропавловка, Синьковка, Терны, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили свыше 485 военнослужащих, шесть танков, в том числе один «Leopard-2», 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь пусковых установок РСЗО «Ольха» и «Vampire» чешского производства, а также восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и топлива ВСУ.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражено четыре атаки противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили свыше 690 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак противника. Потери ВСУ за прошедший период на данном направлении составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП «Bradley», 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражено пять атак противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Макаровка, Парасковиевка, Старомайорское, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили свыше 950 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражена атака противника севернее населённого пункта Новопрокоповка Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также восемь орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населённых пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области. В результате действий российских войск ВСУ потеряли убитыми и ранеными на данном направлении до 225 военнослужащих. Кроме того, уничтожены: танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», 11 орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

В течение недели сдались в плен 13 украинских военнослужащих, в том числе восемь человек на Купянском направлении.

Ракетными войсками и артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск за прошедший период уничтожены: три пусковые установки систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-200, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожено восемь крылатых ракет «Storm Shadow», 14 тактических ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Vampire», три противорадиолокационные ракеты «HARM» и 253 беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 565 самолётов, 264 вертолёта, 10459 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14483 танка и других боевых бронированных машин, 1200 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7639 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 17100 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil