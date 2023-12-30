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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.23 09:00

Авиацией и средствами противовоздушной обороны России за неделю сбито 10 самолётов и два вертолёта противника

За прошедшую неделю на Донецком направлении российские подразделения отразили 34 атаки противника и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Красное, Андреевка и Георгиевка ДНР. Общие потери противника составили более 1675 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, боевая машина РСЗО RM-70 «Vampire» чешского производства, а также 49 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 29 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 23 по 29 декабря т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Кроме того, поражались места размещения подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка, Ивановка, Петропавловка и Купянск Харьковской области. Потери противника за неделю составили свыше 265 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак противника. Нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад, 100-й, 125-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника на данном направлении составили до 1205 военнослужащих, шесть танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населённый пункт Марьинка Донецкой Народной Республики. Наиболее весомый вклад в освобождение города внесли штурмовые отряды 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии и 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южного военного округа. За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 34 атаки противника и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Красное, Андреевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили более 1675 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, боевая машина РСЗО RM-70 «Vampire» чешского производства, а также 49 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Водяное, Парасковиевка и Макаровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 675 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили две атаки противника в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Орехов, Малая Токмачка, Белогорье, Новоданиловка и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 475 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й и 38-й бригад морской пехоты, 124-й, 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Берислав, Тягинка, Токаревка, Никольское, Змиевка и Чернобаевка Херсонской области. В результате действий российских войск общие потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии.

В течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 на Купянском направлении.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены пусковые установки зенитных ракетных комплексов: «NASAMS» норвежского производства, «IRIS-T» производства ФРГ и «Crotale-NG» производства Франции, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 10 самолётов и два вертолёта противника. В том числе: один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, перехвачено 33 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», четыре противорадиолокационные ракеты «HARM», управляемая авиационная бомба «JDAM», противокорабельная ракета «Нептун» и 251 беспилотный летательный аппарат.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 564 самолёта, 263 вертолёта, 10206 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14383 танка и других боевых бронированных машин, 1190 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7564 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 16833 единицы специальной военной автомобильной техники».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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