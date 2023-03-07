Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах

На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожены до 225 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 6 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 160 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожены до 225 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

Кроме того, в районе населённого пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ и в районе Часов Яр Донецкой Народной Республики - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики. За сутки на данных направлениях уничтожены до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град».

На Херсонском направлении огнём артиллерии уничтожено три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117-ти районах.

В районе населённого пункта Троицкое Донецкой Народной Республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса БУК-М1. В районе населённого пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Также, в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Кроме того, в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов, Берестовое Харьковской области, Кармазиновка Луганской Народной Республики, Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Магедово Запорожской области и Лесное Сумской области».

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