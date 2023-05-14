За сутки на Донецком направлении уничтожены более 285 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 13 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «12 мая около 18.30 мск боевыми самолётами воздушных сил Украины был нанесён ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты «Storm Shadow», вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.

В результате удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей. Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолёт Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты.

Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Синьковка, Куриловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населённых пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 170 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Терны, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, самоходная гаубица «Акация», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождён квартал в северо-западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнено 98 огневых задач. За сутки на данном направлении уничтожены более 285 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Павловка, Новополь Донецкой Народной Республики, Малиновка, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

В районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 155 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна пушка «Гиацинт-Б». Кроме того, в районе города Николаев уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражено 74 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114-ти районах.

В районе населённого пункта Новодмитровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ. Также в районе города Запорожье уничтожен склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники.

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Купянск Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Великий Выселок, Двуречное Харьковской области, Белогоровка, Кременная, Сватово Луганской Народной Республики, Веселое Донецкой Народной Республики, Мировое, Пологи Запорожской области, Корсунка и Крынки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 424 самолёта, 231 вертолёт, 4117 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9119 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4806 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10167 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil