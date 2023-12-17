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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.23 09:00

Авиацией ВКС России в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины

В районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Кирово и Курдюмовка ДНР нанесено поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника на Донецком направлении составили до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «МСТА-Б», орудие Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 16 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено пять атак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районе населённых пунктов Ольшана, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения в районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Победа Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Кирово и Курдюмовка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «МСТА-Б», орудие Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены две атаки 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Каменское Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины, автомобиль, гаубица «МСТА-Б» и орудие Д-30.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населённых пунктов Тягинка и Белозерка Херсонской области потери противника составили до 65 военнослужащих и семь автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «МСТА-Б», два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 125-ти районах. Авиацией ВКС России в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены.

Всего в течение суток, сбито 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населённых пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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