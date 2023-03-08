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Мурманская область. Арктика (16+)08.03.23 09:00

Авиацией ВКС России в районе н.п. Дружковка ДНР сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии группировки войск «Центр» и ударов авиации нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 125 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 7 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гряниковка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики. Уничтожен один танк, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также свыше 30-ти украинских военнослужащих.

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии группировки войск «Центр» и ударов авиации нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 125 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 75 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Смерч» и гаубица Д-30. Кроме того, в районе населённого пункта Марково Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Павловка, Новоселка Донецкой Народной Республики, Дорожнянка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожены до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах.

Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Дружковка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Крынки Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Червонопоповка, Новоселовское Луганской Народной Республики, Пески, Кирилловка, Валерьяновка, Горловка, Макеевка, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области, Горобьевка и Табаевка Харьковской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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