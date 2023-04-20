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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.23 09:00

Авиацией ВКС России за сутки сбито три самолёта воздушных сил Украины

В районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 19 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое Харьковской области. В районе населенного пункта Двуречная уничтожен склад боеприпасов 3-й танковой бригады ВСУ.

Кроме того, в районах населённых пунктов Синьковка и Орлянское Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.

На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождено три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов. За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолётовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач.

В районах населённых пунктов Ступочки, Красное Донецкой Народной Республики, а также в северо-западной и центральной частях города Артемовск пресечены попытки ВСУ контратаковать штурмовые отряды.

В районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Угледар, Павловка Донецкой Народной Республики, Червоное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области.

Кроме того, в районах населённых пунктов Владимировка и Нескучное Донецкой Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За прошедшие сутки потери противника на данных направлениях составили до 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

В районе населённого пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 133-х районах.

В районе населённого пункта Северск Малый Донецкой Народной Республики уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец. В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для военной техники 17-й танковой бригады ВСУ.

Авиацией ВКС России за сутки сбито три самолёта воздушных сил Украины, в том числе: в районах населённых пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой Народной Республики сбито два украинских истребителя МиГ-29; в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области сбит украинский самолёт Су-25.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Подо-Калиновка Херсонской области, Комсомольское Донецкой Народной Республики, Новоегоровка, Ильинка и Червонопоповка Луганской Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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