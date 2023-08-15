Авиация армии ВВС и ПВО Северного флота провела смену дежурных сил и продолжает выполнять специальные задачи по охране государственной границы России в воздушном пространстве Арктики

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 БМ, бомбардировщиков Су-24 и корабельных истребителей Су-33 прибыли на арктические острова, проведя смену дежурных сил. Проверить условия несения службы подчинённых на острове прибыл начальник штаба армии ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Игорь Чуркин.

На аэродроме Рогачёво на острове Южный архипелага Новая Земля и аэродроме Нагурская на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа авиация армии ВВС и ПВО Северного флота провела смену дежурных сил и продолжает выполнять специальные задачи по охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве Арктики.

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 БМ, бомбардировщиков Су-24 и корабельных истребителей Су-33 прибыли на арктические острова, проведя смену дежурных сил.

Проверить условия несения службы подчинённых на острове прибыл начальник штаба армии ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Игорь Чуркин.

«Арктика достаточно отдалённый регион нашей страны, при этом мы единственные кто выполняет задачи оперативно-тактической авиации в самых северных арктических широтах. Действующие здесь самолёты предназначены для решения различных задач, в том числе для ведения воздушного боя, борьбы с морскими, надводными и наземными целями», — отметил генерал-майор Игорь Чуркин.

Несение боевого дежурства и выполнение специальных задач самолётами армии ВВС и ПВО на арктических островах позволяет существенно расширить область применения авиации Северного флота в Арктике и значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути.

Как сообщает пресс-служба СФ, выполнение специальных задач авиацией Северного флота на арктических островах в современной истории России началось с несения опытно-боевого дежурства на архипелаге Новая Земля с января 2021 года и осуществляется на постоянной основе.

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475888@egNews