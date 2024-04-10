Авиация Северного флота отрабатывает поиск подводных лодок в Баренцевом море

Сегодня экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 из состава смешанного авиационного корпуса Северного флота приступили к отработке учебно-боевых задач в полигонах боевой подготовки Северного флота над акваторией Баренцева моря.

В ходе выполнения лётных смен экипажи противолодочных самолётов выполняют тактические приёмы поиска подводных лодок и слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. Учение проходит в двухстороннем формате. В качестве условного противника действуют несколько экипажей подводных лодок Северного флота.

После выполнения задач по слежению за подводными лодками, экипажи противолодочных самолётов отработают применение комплексов противолодочного вооружения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, боевые упражнения с оружием выполняются в закрытом для судоходства и полетов авиации районе Баренцева моря.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508486@egNews