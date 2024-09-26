Авиация Северного флота выполняет задачи по охране государственной границы Российской Федерации в Арктике

Авиация Северного флота проводит тренировку по охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве Арктики. Мероприятие проходит в рамках лётно-тактического учения смешанного авиационного корпуса Северного флота.

В ходе тренировки авиационные группы корабельных истребителей МиГ-29 к и бомбардировщиков Су-24 выполнили перебазирование с аэродромов в Мурманской области и прибыли на аэродром Рогачёво на острове Южный архипелага Новая Земля.

Пилоты на практике отрабатывают тактические приёмы воздушного боя с выполнением боевого маневрирования в арктических широтах. Кроме отработки приёмов ведения воздушного боя, лётчики совершенствуют навигационную подготовку и технику пилотирования.

Выполнение задач самолётами смешанного авиационного корпуса на арктических островах позволяет существенно расширить область применения авиации Северного флота в Арктике и значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути, отмечает пресс-служба СФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12530572@egNews