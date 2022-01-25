Авиакомпания «Россия» запускает рейс из Санкт-Петербурга в Апатиты. Теперь самый высокогорный горнолыжный курорт на Северо-Западе России, расположенный в Мурманской области, становится доступнее.

Полёты в аэропорт «Хибины» будут выполняться из Санкт-Петербурга четыре раза в неделю - по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково в 11.00, прилет в аэропорт «Хибины» в 12.50. Обратный рейс будет отправляться в 13.50 и прибывать в Санкт-Петербург в 15.35. Первый рейс запланирован на 11 февраля.

«Появление новых рейсов, особенно если это касается малых территорий, крайне важно для туристической отрасли нашего региона. Уверен, что введённый рейс станет популярным среди туристов не только из Санкт-Петербурга, но и из других регионов России, а также иностранных гостей. Хибины готовы принимать туристов, нам есть чем приятно удивлять даже самых заядлых путешественников. Кроме того, билеты доступны по минимальному тарифу от 1750 рублей», - отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Стоит напомнить, что в период с 1 ноября 2021 года по 15 мая 2022 года авиакомпания «Россия» предоставит пассажирам дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного снаряжения общим весом до 23 кг на рейсах, выполняемых внутри РФ в партнерстве с «Аэрофлотом» (в диапазоне SU 6001-6999). Акция действует по тарифам с включенной нормой провоза багажа (за исключением тарифов группа «Лайт»).

Развитие аэропорта «Хибины» – важный инфраструктурный проект «ФосАгро». С 2013 года компания направила на его модернизацию более 1 млрд рублей. Благодаря этому аэропорт полностью обновил парк техники, ежегодно проводит мероприятия по модернизации взлетно-посадочной полосы. Количество перевезенных пассажиров постоянно увеличивается, если 5 лет назад «Хибины» принимали и отправляли 19 тысяч пассажиров в год, то к 2019 году поток увеличился до порядка 70 тысяч человек. По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта составил более 133 тысяч человек. Аэропорт обслуживает около 1500 рейсов в год. В 2021 году авиасообщение через аэропорт «Хибины» выполнялось с такими городами России, как Санкт-Петербург, Москва, Череповец.

«Аэропорт «Хибины» ежедневно принимает регулярные рейсы из аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Пулково» – их выполняют авиакомпании «Северсталь» и «Сибирь», – рассказала генеральный директор аэропорта «Хибины» Светлана Скопина. – Мы уверены, что сотрудничество с группой «Аэрофлот» благодаря ее широкой маршрутной сети и гибким возможностям для стыковок – для путешествующих как по стране, так и за её пределы, значительно расширит потенциальную географию перелетов – и для жителей региона, и для туристов».

«Мы добились ускорения согласования рейсов в Апатиты из Санкт-Петербурга на уровне Минтранса и Росавиации. Сейчас этот вопрос решён, в «Аэрофлоте» в тот же день открыли продажу билетов. Народный фронт будет работать над тем, чтобы в будущем отрывались и другие прямые направления из российских регионов в Хибины. Это поможет раскрыть потенциал региона, люди смогут и на лыжах покататься, и посмотреть достопримечательности области», – отметил член центрального штаба Народного фронта Денис Полунчуков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в мае 2022 года планируется запуск автобусного маршрута Кандалакша - Полярные Зори - Апатиты - Аэропорт «Хибины».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436209/#&gid=1&pid=1